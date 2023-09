ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『Horizon Forbidden West Complete Edition』を2023年10月6日に発売する。価格は7,980円。

『Horizon Forbidden West Complete Edition』は、2022年2月28日に発売したPS5用ソフトウェア『Horizon Forbidden West』ゲーム本編に加え、ロサンゼルスを舞台にした拡張コンテンツ「焦熱の海辺」を収録。また、武器や防具などの追加コンテンツやデジタルサウンドトラック、アートブックなどの特典も収録した。2024年初旬には、PC版の発売も予定する。

©2023 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. Horizon Forbidden West is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.