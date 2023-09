フロム・ソフトウェアは、PlayStation 4、Xbox One、Windows用ソフト『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』が、世界累計販売本数1,000万本を突破したと発表した。

『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』は、2019年3月に発売されたアクション・アドベンチャーゲーム。血なまぐさい戦国と日本古来の美しさが混在する独特の世界観や、刀と刀がぶつかり合うスリリングな剣戟が特徴だ。プレイヤーは凄腕の忍びとなり、連れ攫われた主を取り戻すため、多彩なアクションを駆使して様々な強敵やシチュエーションに挑む。

