NHKのドキュメンタリー番組「100カメ」Season4が10月からスタートする。

「100カメ」は、気になる場所に100台の固定カメラを設置し、人々の“生態”を観察、のぞき見するドキュメンタリー番組。Season4初回となる10月3日放送回ではゲームメーカーの「カプコン」に潜入し、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」、ホラーゲーム「バイオハザード」の開発スタッフの生態に迫る。

『ストリートファイター6』では、9月に登場した新キャラ「A.K.I.」の制作舞台裏をのぞき見。眉毛を一本一本埋め込むこだわりや、4カ月にわたる必殺技作成シミュレーションなど、圧倒的な熱意が覆うスタッフルームを紹介する。

『バイオハザードRE:4』では、開発最終盤、納品まで1カ月の現場に密着。時間がないのにバグが連発し、焦り・混乱に見舞われる事態をどう収拾していくのか、緊迫のドキュメントを放送予定だ。

