米Microsoftは9月21日(米国時間)、12.4型のモバイルノートPC「Surface Laptop Go 3」を発表した。公式ストアで予約受け付けが始まっており、価格は142,780円からとなっている。

Surface Laptop Goは、Surface Laptopの基本デザインを継承しつつ、スペックを落として価格を抑えた製品だ。しかしながら、従来のモデルは性能面で最新のPC体験を十分に満たせなくなっていた。

Surface Laptop Go 3は、CPUが第12世代Core i5へとアップデートされ、RAMもLaptop Go 2の4GB/8GBから8GB/16GBに増量された。Microsoftによれば、オリジナルモデルに比べて88%高速で、「必要なタスクを軽快にこなす」。ストレージは128GBがなくなり、全て256GBに。バッテリー駆動時間も最大15時間に伸びた(Laptop Go 2は最大13.5時間だった)。これらの性能向上に伴い、米国での価格が「799.99ドルから」とLaptop Go 2(599.99ドルから)より高くなったが、手頃な価格であることに変わりはなく、エントリーユーザーに最適な軽量ノートPCとしてより満足度の高い体験を提供する。

以下は主なスペック。