フェンダーミュージック（以下、フェンダー）は、2023年限定生産となる日本製の新モデル「Made in Japan Limited Adjusto-Matic Jazzmaster HH」の販売をFENDER FLAGSHIP TOKYO、Fender Shop in MIKI GAKKI AMERICAMURA、フェンダー公式オンラオンショップおよび、全国のフェンダー正規取扱店を通じて開始した。市場想定売価は154,000円。
「Made in Japan Limited Adjusto-Matic Jazzmaster HH」は、2023年限定生産となる日本製の新モデル。グロスフィニッシュのアルダーボディに、ナロートールの22フレット、12インチラジアスの Modern ”C”シェイプメイプルネックという仕様で、安定したチューニングを提供するAdjusto-Maticブリッジ、クリーンサウンドから歪みサウンドまでカバーするModern Modified Humbucking Pickupを2基搭載する。
カラーは、Lake Placid Blue、Black、Teal Green Metallicとフェンダー公式ショップ限定のMetallic 3-Color Sunburstという4種の展開。