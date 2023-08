フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、ヴィンテージ系統の日本製ギター&ベースシリーズ「Made in Japan Heritage」に、フェンダー公式ショップ限定販売となる新コレクション「Made in Japan Heritage Official Shop Exclusive Collection」を追加した。全8モデルの展開で、価格は192,500円。FENDER FLAGSHIP TOKYO(フェンダー旗艦店/原宿)、FENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURA(大阪)およびフェンダー公式オンラインショップにて販売を行う。

Made in Japan Heritage Official Shop Exclusive Collection

「Made in Japan Heritage」は、Fender Custom Shopのマスタービルダーとして知られるマーク・ケンドリックの監修のもと製造されているシリーズ。全モデルが、USA製品のプロファイリングデータを元に設計されており、クロスワイヤーのピックアップやピックアップのセッティングとトーン、ボディのカラーはもちろん、ボディシェイプやネックシェイプも年代に合わせて当時の仕様を忠実に再現している。

ラインナップは以下の通り。

Made in Japan Heritage ‘50s Telecaster(2-Color Sunburst)

Made in Japan Heritage ‘50s Stratocaster(2-Color Sunburst)

Made in Japan Heritage ‘50s Precision Bass(White Blonde)

Made in Japan Heritage ‘60s Telecaster Custom(Black)

Made in Japan Heritage ‘60s Jazzmaster(Black)

Made in Japan Heritage ‘60s Jazz Bass(Vintage White)

Made in Japan Heritage Late ‘60s Stratocaster(Olympic White)