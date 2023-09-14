povo2.0、eSIM新規契約で「データ使い放題（7日間）」プレゼント

KDDI／沖縄セルラーは9月14日、オンライン専用プラン「povo2.0」において、eSIMでの新規契約者を対象とするキャンペーンを開始した。実施期間は9月28日まで。
キャンペーン期間中に新規契約または他社からの乗り換え（MNP）でpovo2.0のeSIMを契約し、期間内にSIMの有効化を完了すると、「データ使い放題（7日間）」のプロモコードがもらえる。
プロモコードはSIMの有効化を確認してから1週間以内に契約者メールアドレス宛に送付され、入力期限は送付から2週間となる。
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