コナミデジタルエンタテインメントは、基本プレイ無料の『eFootball 2023』において大型アップデートを実施し、『eFootball 2024』の配信を開始した。プラットフォームはPlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、Steam、iOS、Android。また、リオネル・メッシ選手が『eFootball 2024』のアンバサダーに就任したことも発表した。

【公式】eFootball 2024/オフィシャルローンチトレーラー

『eFootball 2024』では、欧州サッカーリーグなどで活発に行われた夏の移籍市場を反映した、最新の選手データでいち早くプレイ可能。試合中のドリブルやディフェンス時の操作レスポンスが上がり、密集状態からのドリブル突破や浮き球のボールコントロールなどが可能になるなど、アップデートも行われている。

さらに、選手の持つ新たな特性として、「ブースター」が登場。「ブースター」を持つ選手は、通常の選手パラメータ上限の99を超えたパフォーマンスを発揮できるようになる。上限を超えるパラメータは、所持する「ブースター」によって異なるため、これまで以上に選手の個性を活かしたプレイが可能になった。

特別な効果をもった選手固有のブースターや、チーム全体に影響を与えるブースター、条件を満たしたメンバーを組むことで効果が現れるブースターなど、さまざまな形でブースターが登場予定だ。

