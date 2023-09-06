アイワマーケティングジャパンは、10.1インチAndroidタブレット「aiwa tab AS10 (6)」の予約受付を9月7日から開始する。発売日は9月14日で、公式サイトや家電量販店、ECサイトを通じて販売。店頭予想価格は30,800円前後の見込み。
1,920×1,200ドット解像度の10.1インチIPSディスプレイを備えたAndroidタブレット。プロセッサにオクタコアのMediatek MT8788、6GBのメモリ容量、128GBのストレージ容量と、Web会議などのほか動画鑑賞といったエンタメ利用にも適する。本体にはマイクも内蔵。
OSはAndroid 13。本体前面と側面にそれぞれ500万画素／800万画素のカメラを配置する。側面にはmicroSDカードスロット（SDXC対応）や3.5mmイヤフォンジャックも備えた。充電インタフェースはUSB Type-Cポートで、通信はBluetooth 5.0のほか、IEEE802.11 ac／a／b／g／n準拠の無線LANも搭載する。
バッテリー駆動時間は最大4.5時間。充電完了までの時間は約3時間となる。センサーは加速度を内蔵。本体サイズはW243.3×D9.7×H161.8mm、重さは約500g。カラーはmidnight。