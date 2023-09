リベルタは、米腕時計ブランド「Luminox(ルミノックス)」から、ダイバーズウォッチ「PACIFIC DIVER SERIES」の新作として「Thank You for Your Service」を9月1日に発売する。クオーツ式で、価格は110,000円、1,000本限定。

Thank You for Your Service

Thank You for Your Serviceは、地域社会や国家にポジティブな影響を与えるために働く人々への感謝を示すモデル。無私の行為へ敬意と感謝の意を伝える際によく用いられる言葉を名付けた。

ダイヤルには「Thank You for Your Service」の文字を刻印した。ルミノックス独自の自己発光システム「ルミノックス・ライト・テクノロジー(LLT)」搭載により最大25年間昼夜を問わず視認性を確保可能。パープルのラバーストラップに加え、ブラックラバー製の替えベルトが付属する。

蓄光塗料により夜間の判時性も高い

裏ぶたの刻印

ケース素材はステンレススチール、ケースサイズは径44×厚さ12mm。ベゼル素材は、耐久性や耐熱性が高く軽量なルミノックス独自の「CARBONOX」。風防はサファイアクリスタル。防水性能は200m。ムーブメント「Ronda 515」(クオーツ)の電池寿命は約4年。