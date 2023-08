セガは、Nintendo Switch用ソフト『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』を8月30日に発売した。

『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』は、アーケードやドリームキャスト、Wiiなどで展開されていたリズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ』の最新作。今作では、Nintendo SwitchのJoy-Conをマラカスに見立て、音楽とともに飛んでくる“リズムダマ”が枠に入るタイミングで角度を合わせてシェイクする。

また、ゲームをより深く楽しむためのダウンロードコンテンツ(DLC)も同時に配信。ゲーム本編に加えて、2つの「ミュージックパック」と5つの「きせかえセット」DLCが同梱されるデジタルデラックス版も発売した。

デジタルデラックス版に含まれるDLC「ソニックミュージックパック」には、『ソニックフロンティア』の「I'm Here」、『ソニックアドベンチャー』の「Open Your Heart」、『ソニックカラーズ アルティメット』の「Reach For The Stars (Re-Colors) 」などを収録、DLC「セガミュージックパック」では、『龍が如く』シリーズより「ばかみたい【Taxi Driver Edition】」や『スペースチャンネル5 パート2』の「Go Go Cheer Girl!」、『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』の「怪盗Rのテーマ」などを収録する。

通常版の価格は5,489円、デジタルデラックス版の価格は6,589円。Eveの「廻廻奇譚」、GUMIの「KING」、松平健の「マツケンサンバII」を収録する「ジャパンカルチャー ミュージックパック」(550円)など、各種有料DLCを展開するほか、無料DLCとしてバーチャルYouTuber「ピーナッツくん」のコスチュームも配信する。

さらに、サブスクリプションサービス「Apple Arcade」では、『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』を配信開始した。PSYの「DADDY」、レディー・ガガの「The Edge of Glory」、Fitz and the Tantrumsの「The Walker」の3曲のほか、世界中で人気の音楽ジャンルから40曲以上のヒット曲が収録される。また、シリーズ初のストーリーモードも収録する。