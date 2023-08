PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて『FINAL FANTASY XVI(FF16)』を20%オフで販売中だ。「今週の1本」でピックアップされている。期間は2023年9月6日まで。

『FF16』は、「ファイナルファンタジー」シリーズの最新ナンバリングタイトル。主人公のクライヴ・ロズフィールドは、魔法を使える人々「ベアラー」が奴隷のように扱われる世界を、人が人として生きられる世界へ変えるべく、冒険に出る。

セール中は、『FINAL FANTASY XVI』が20%オフの7,920円、『FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition』が20%オフの9,680円で販売される。

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO

ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.