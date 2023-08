日本のガールズバンド・SCANDALが、大阪府・なんばHatchで8月21日に開催された結成17周年記念イベント「世界一」にて、「同一メンバーで最も長く活動している女性ロックバンド」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。ネットではファンから「おめでとう!」「これからも頑張って」といった祝福の声が集まっている。

SCANDALは、HARUNAさんとMAMIさん、TOMOMIさん、RINAさんの4人で結成されたガールズバンド。2008年に「DOLL」でメジャーデビューし、2009年に発表した「少女S」でレコード大賞新人賞を受賞。近年では、自身のアパレルブランド「FEEDBACK」をプロデュースしたり、プライベートレーベル・herを設立したりと、音楽以外にも活動の幅を広げている。

<動画>とにかくカッコいい「少女S」です

今回認定されたのは、「同一メンバーによる最長活動ロックバンド(女性) | Longest running rock bad with the same musicians(femele)」。2008年8月28日に、なんばHatchで行われたSCANDALとして初めてのライブを起算日として、16年358日活動を継続してきたことから、ギネス世界記録に認定されたとのこと。

今回の認定に、HARNAさんは「17年、自分たちらしく一生懸命続けてきたことで結果を残せてすごく嬉しい。本当にいつも支えてくれてありがとう!」とコメントし、MAMIさんは「本当に本当に本当にファンのみんなスタッフのみんなSCANDALに関わってくださった全ての人へ、かけがえのないメンバーにも改めて大感謝!」と語った。TOMOMIさんは「17年の間に出会った大切な大切なファンのみんな、関わって下さった関係者の皆さま、TEAM SCANDALのスタッフ、そしてメンバーに心から感謝しています」と述べ、RINAは「誰かに勝った1番じゃなくて、4人とみんなで重ねた時間で1番になれたことが、自分たちらしくて誇らしいです」と伝えた。

17年の間に出会った大切な大切なファンのみんな、関わって下さった関係者の皆さま、TEAM SCANDALのスタッフ、そしてメンバーに心から感謝しています。



ただ4人でいつづけたということで世界一をとったのがとても自分たちらしくて、ちょっと笑っちゃうね😌



やっと自慢できるものが出来ました。 — SCANDAL TOMOMI (@scandal_tomomi) August 22, 2023

ネット上では「正真正銘の世界一だね、本当におめでとう」「おめでとう!凄いよ!」「ヤバい❗凄い嬉しい🎵😍🎵これからも活動頑張ってください!」「本当にすごい。DOLLをラジオで聴いて即買いに行った記憶が蘇る。みんなカッコいい!」「認定おめでとうございます」「これは最高の結成して1番のSCANDAL」「エアロスミスみたいに50年位やってほしいです!生涯ロッキン!!!」などの声が寄せられた。