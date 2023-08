ブシロードはブシロードゲームズ発表会を開催し、アプリ・コンソールゲーム分野での今後の展開を発表した。

『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ』は、追加ダウンロードコンテンツ第5弾が発売された事を発表。追加ダウンロード第5弾では、カード解放Vol.5【D-BT08】「女神再臨」が登場し、収録カード及び一部PRカードが使用できるようになる。また、加カードはゲーム内ショップにてパック「女神再臨」から入手するか、カードを生成することで入手可能。

『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ Quest of Memories』では、ルーデウス、エリス、ルイジェルド3人の冒険者パーティ「デッドエンド」が登場。さらに、ロキシー、エリナリーゼ、タルハンドも登場し、アニメでは描かれなかったオリジナルストーリーが展開される。

また、ブシロードが贈るオリジナルタイトル第1弾『リアセカイ』はプロデューサーにはしもとよしふみ氏を迎え制作する完全新作アクションRPG。そして、メインイラストに七原しえ氏・岩崎美奈子氏、メイン楽曲に桜庭統氏、さらに主題歌を亜咲花が担当する新作となっている。

そのほか、『ゴブリンスレイヤー』の世界を舞台にしたシリーズ初のコンソールゲーム「ゴブリンスレイヤー -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST」のゲーム内容を紹介した新PVを公開。続けて、40年の歴史を誇るSFアニメの金字塔『マクロス』シリーズの完全新作ゲーム「マクロス -Shooting Insight-」のゲーム内容を紹介した、新PVを公開。

そして、グリザイアシリーズなどを制作するフロントウイングによる新作PCゲーム『GINKA』のメインヒロイン・ギンカ役に長谷川育美が担当。さらにオープニングテーマも担当する。

ブシロード、トイジアム、Million Edgeの3社が手がける、2024年発売予定のインディータイトル『Gift』の情報も公開。さらに、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』初となるコンソールゲームタイトルが『少女☆歌劇 レヴュースタァライト 舞台奏像劇 遥かなるエルドラド』に決定した。

bushiroad All Rights Reserved. (C)VANGUARD overDress Character Design (C)2021 CLAMP・ST (C)VANGUARD will+Dress CharacterDesign (C)2021-2023 CLAMP・ST (C)VANGUARD Dear Days Character Design (C)Akira ITOU (C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会 (C)bushiroad (C)HAKAMA Inc. (C)蝸牛くも・SBクリエイティブ/ゴブリンスレイヤー2製作委員会 (C)’84,’92,’94,’95,’97,’02,’15 BW (C)’07 BW/MFP・M (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Frontwing (C)Toydium Inc. (C)MillionEdge Inc. (C)bushiroad (C)Project Revue Starlight (C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc.(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)ARGONAVIS project. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Ambition co.,Ltd. (C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!(C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!! (C)bushiroad (C)bushiroad All Rights Reserved.(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.