アトラスは、2024年2月2日に『ペルソナ3 リロード』を発売する。

8月23日から順次予約を開始。また、パッケージ版(PS5/PS4)では、限定版『PERSONA3 RELOAD LIMITED BOX』を発売する。価格は17,380円。ダウンロート版では、通常版に加え同梱物の異なる2種類アートブックとサントラのデジタルアプリを付属した「デジタルデラックスエディション」(12,408円)、アートブックとサントラのデジタルアプリ、すべてのDLCを付属した「デジタルプレミアムエディション」(15,730円)を用意する。

さらに、先着購入特典として、本作内で、『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』に登場する楽曲「Reach Out To The Truth」「Time To Make History」「I‘ll Face Myself Battle」「A New World Fool」「霧」「Period」を聞けるDLCを先着購入特典として提供する予定だ。

そのほか、第2弾PVと新バトル曲の動画も公開された。

『ペルソナ3 リロード』PV02

『ペルソナ3 リロード』新バトル曲紹介映像

