ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2023年8月7日より全国のPlayStation取扱店にて「サマーセール」を開催していることを発表した。

「サマーセール」では、取扱店にて「PlayStation 5 “Horizon Forbidden West” 同梱版」や「PlayStation 5 “グランツーリスモ７” 同梱版」、PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット各色、DualSense 充電スタンドなどの各種PlayStation 5（PS5）関連商品や、PS5/PlayStation 4（PS4）用ソフトウェアなどが対象。ただし、セール期間や取扱い製品、価格、在庫情報など、セール内容は地域や販売店によって異なる。詳細については、各販売店のWEBサイト・店頭にて確認のこと。

＜「サマーセール」の主な対象商品＞

・「PlayStation 5 “Horizon Forbidden West” 同梱版」

・「PlayStation 5 “グランツーリスモ７” 同梱版」

・PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット各色

・DualSense 充電スタンド

・『グランツーリスモ７』（PS5/PS4）

・『Marvel’s Spider-Man Miles Morales』（PS5/PS4）

・『Ghost of Tsushima Director’s Cut』（PS5/PS4）

・『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』（PS5）

・『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』（PS5）など

＜PlayStation取扱店およびWebページ＞

・Amazon.co.jp

・イオンゲーム取り扱い各店（イオンリテール、イオン東北、イオン北海道）

・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

・お宝創庫富木島店

・おじゃま館三宮店

・ゲオ各店、およびゲオオンラインストア

・Game TSUTAYA各店 （ソフトウェアセールの取り扱いなし）

・コジマゲーム取り扱い各店、およびコジマネット

・セブンネットショッピング（ソフトウェアセールの取り扱いなし）

・ソニーストア （同梱版及びソフトウェアセール取り扱いなし）

・ソフマップゲーム取り扱い各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

・Joshinゲーム取り扱い各店、およびJoshin webショップ

・ノジマオンライン

・古本市場／ふるいち

・ビックカメラゲーム取り扱い各店、およびビックカメラ.com

・ヤマダ電機ゲーム取り扱い各店および、ヤマダウェブコム

・ヨドバシカメラ各店、およびヨドバシドットコム

・楽天ブックス

・WonderGOO各店

