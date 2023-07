ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、日本国内において、PlayStation 5(PS5)本体に2台のDualSense ワイヤレスコントローラーが同梱されたセット商品「PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」を2023年8月9日に発売する。

ダブルパックには、ディスクドライブ搭載の通常版(66,980円)と、デジタルエディション(55,980円)を用意。7月31日から全国のPlayStation取扱店やECサイトにて順次予約を開始する。

