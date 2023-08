2024年4月27日から4月29日までの3日間、有明GYM-EXにて「EVO Japan 2024 presented by ROHT」が開催される。

「Evolution Championship Series(EVO)」は、アメリカで行われる世界最大規模の格闘ゲーム大会。日本で開催される「EVO Japan」は、その理念を受け継いだ、もう1つの世界大会だ。

2023年大会に引き続き、『ロート製薬』が特別協賛。メインタイトルやイベント詳細、レジストレーション開始時期などについては随時発表されるという。

「EVO Japan 2024 presented by ROHTO」Teaser | Back Into The Heart Of Hype!

”さぁ、熱狂の中心地へ”

『EVO Japan 2024 presented by ROHTO』

格闘ゲームの祭典が来年も開催決定🎉

2020東京五輪競技場にてEVO Japan史上初の3連休開催!



See you at Ariake GYM-EX on Apr 27 - Apr 29, 2024!https://t.co/e96inkW1TA#EVOJapan2024 pic.twitter.com/OHCz1OVDOz