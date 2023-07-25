「LG gram」購入とレビュー投稿で最大15,000円をキャッシュバックするキャンペーン

LGエレクトロニクス・ジャパンは7月25日、モバイルノートPC「LG gram」を対象とした「LG gram 2023 年モデル サマーキャッシュバックキャンペーン」を発表した。応募期間は10月15日23時59分まで。
最大15,000円をキャッシュバックする夏のキャンペーン。応募方法は、対象購入期間中にモバイルノートPC「LG gram」の対象モデルを指定販売店で購入し、製品を購入したECサイトかLGの公式サイトに購入製品のレビューを投稿。最後にキャンペーンに応募することでキャッシュバックが受けられる。
購入対象期間は7月25日～9月30日23時59分までで、応募期間は7月25日～10月15日23時59分まで。対象モデル、キャッシュバック額、対象販売店は以下の通り。
15,000円キャッシュバック対象製品（各シリーズ）
- 16Z90RS
- 14Z90RS
- 17Z90R
- 17ZB90R
- 16ZB90R
- 15Z90RT
- 16T90R
10,000円キャッシュバック対象製品
- 14ZB90R シリーズ
対象販売店
- アプライド（実店舗）
- エディオン（実店舗）
- ケーズデンキ（実店舗）
- コジマ（実店舗）
- コジマdショッピング店（ネットショップ）
- コジマauPAYマーケット店（ネットショップ）
- コジマAMAZON店（ネットショップ）
- コストコ（実店舗）
- サンエー（実店舗）
- 上新電機 Joshin（実店舗）
- 上新電機 Joshin（ネットショップ）
- Joshin モール他サイト（ネットショップ）
- ソフマップ（実店舗）
- Sofmap Digital Collection（ネットショップ）
- ツクモ（実店舗）
- ビックカメラ（実店舗）
- ビックAMAZON店（ネットショップ）
- ビックカメラ JRE モール店（ネットショップ）
- 100満ボルト（実店舗）
- ヤマダ電機（実店舗）
- ヨドバシカメラ（実店舗）