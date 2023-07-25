LGエレクトロニクス・ジャパンは7月25日、モバイルノートPC「LG gram」を対象とした「LG gram 2023 年モデル サマーキャッシュバックキャンペーン」を発表した。応募期間は10月15日23時59分まで。

  • 「LG gram」購入とレビュー投稿で最大15,000円をキャッシュバックするキャンペーン

最大15,000円をキャッシュバックする夏のキャンペーン。応募方法は、対象購入期間中にモバイルノートPC「LG gram」の対象モデルを指定販売店で購入し、製品を購入したECサイトかLGの公式サイトに購入製品のレビューを投稿。最後にキャンペーンに応募することでキャッシュバックが受けられる。

購入対象期間は7月25日～9月30日23時59分までで、応募期間は7月25日～10月15日23時59分まで。対象モデル、キャッシュバック額、対象販売店は以下の通り。

15,000円キャッシュバック対象製品（各シリーズ）

  • 16Z90RS
  • 14Z90RS
  • 17Z90R
  • 17ZB90R
  • 16ZB90R
  • 15Z90RT
  • 16T90R

10,000円キャッシュバック対象製品

  • 14ZB90R シリーズ

対象販売店

  • アプライド（実店舗）
  • エディオン（実店舗）
  • ケーズデンキ（実店舗）
  • コジマ（実店舗）
  • コジマdショッピング店（ネットショップ）
  • コジマauPAYマーケット店（ネットショップ）
  • コジマAMAZON店（ネットショップ）
  • コストコ（実店舗）
  • サンエー（実店舗）
  • 上新電機 Joshin（実店舗）
  • 上新電機 Joshin（ネットショップ）
  • Joshin モール他サイト（ネットショップ）
  • ソフマップ（実店舗）
  • Sofmap Digital Collection（ネットショップ）
  • ツクモ（実店舗）
  • ビックカメラ（実店舗）
  • ビックAMAZON店（ネットショップ）
  • ビックカメラ JRE モール店（ネットショップ）
  • 100満ボルト（実店舗）
  • ヤマダ電機（実店舗）
  • ヨドバシカメラ（実店舗）