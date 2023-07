バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『ストリートファイター』シリーズより「SuperCompleteSelectionGames ストリートファイター リュウ波動拳グローブ」が発売された。価格は9,900円(送料・手数料別途)。

同製品は、ゲームの中のリュウが放つ技を、リアルに繰り出しているような体験ができるグローブ。加速度センサーや振動センターなどを搭載しており、グローブを装着して技アクションを行うと、「波動拳」や「昇龍拳」といった4つの技が発動し、本体が振動するほか、効果音が鳴る。左右のグローブが赤外線通信によって同期することで技の左右同時発動を実現した。

また、技を放つだけでなく、ゲームの世界観に没入できるような効果音やSEを多数内蔵。電源を入れた際に『ストリートファイターII』の起動時を再現するほか、『ストリートファイターV』のリュウのセリフやゲーム中で印象的なBGMも収録する。

遊べるモードとして、制限時間なしで技の練習をすることができる「トレーニングモード」に加え、実際のバトルを楽しめる「ファイトモード」を搭載。「ファイトモード」では一定の時間内に技を繰り出すことによって勝利する。バトルに勝利すると、一定の確率でボーナスステージに突入。制限時間内に技を繰り出し、ハイスコアに挑戦することが可能だ。

