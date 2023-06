カプコンは、『ストリートファイター6(スト6)』の国内プロリーグ「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」の1stステージ対戦スケジュールを公開した。

1stステージは7月7日19時「CAPCOM Fighters JP」からスタート。公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ配信する。

スケジュールと対戦カードは以下の通り。

1stステージ 第1節:7月7日(金)19:00~

MATCH1:広島 TEAM iXA vs FAV gaming

MATCH2:Saishunkan Sol 熊本 vs 忍ism Gaming

MATCH3:Good 8 Squad vs CYCLOPS athlete gaming OSAKA



1stステージ 第2節:7月14日(金)19:00~

MATCH1:忍ism Gaming vs DetonatioN FocusMe

MATCH2:魚群 vs CYCLOPS athlete gaming OSAKA

MATCH3:FAV gaming vs 名古屋OJA BODY STAR



1stステージ 第3節:7月18日(火)19:00~

MATCH1:Good 8 Squad vs 魚群

MATCH2:名古屋OJA BODY STAR vs 広島TEAM iXA

MATCH3:DetonatioN FocusMe vs Saishunkan Sol 熊本



1stステージ 第4節:8月11日(金)19:00~

MATCH1:DetonatioN FocusMe vs CYCLOPS athlete gaming OSAKA

MATCH2:Saishunkan Sol 熊本 vs FAV gaming

MATCH3:忍ism Gaming vs Good 8 Squad



1stステージ 第5節:8月15日(火)19:00~

MATCH1:CYCLOPS athlete gaming OSAKA vs 名古屋OJA BODY STAR

MATCH2:Good 8 Squad vs FAV gaming

MATCH3:魚群 vs 広島TEAM iXA



1stステージ 第6節:8月18日(金)19:00~

MATCH1:広島TEAM iXA vs 忍ism Gaming

MATCH2:名古屋OJA BODY STAR vs Saishunkan Sol 熊本

MATCH3:FAV gaming vs DetonatioN FocusMe



1stステージ 第7節:8月22日(火)19:00~

MATCH1:CYCLOPS athlete gaming OSAKA vs Saishunkan Sol 熊本

MATCH2:DetonatioN FocusMe vs Good 8 Squad

MATCH3:忍ism Gaming vs 魚群



1stステージ 第8節:8月25日(金)19:00~

MATCH1:名古屋OJA BODY STAR vs 魚群

MATCH2:広島TEAM iXA vs Good 8 Squad

MATCH3:FAV gaming vs CYCLOPS athlete gaming OSAKA



1stステージ 第9節:8月29日(火)19:00~

MATCH1:忍ism Gaming vs FAV gaming

MATCH2:DetonatioN FocusMe vs 名古屋OJA BODY STAR

MATCH3:Saishunkan Sol 熊本 vs 広島TEAM iXA



1stステージ 第10節:9月1日(金)19:00~

MATCH1:Saishunkan Sol 熊本 vs Good 8 Squad

MATCH2:魚群 vs DetonatioN FocusMe

MATCH3:CYCLOPS athlete gaming OSAKA vs 忍ism Gaming



1stステージ 第11節:9月5日(火)19:00~

MATCH1:FAV gaming vs 魚群

MATCH2:CYCLOPS athlete gaming OSAKA vs 広島TEAM iXA

MATCH3:Good 8 Squad vs 名古屋OJA BODY STAR



1stステージ 第12節:9月8日(金)19:00~

MATCH1:広島TEAM iXA vs DetonatioN FocusMe

MATCH2:名古屋OJA BODY STAR vs 忍ism Gaming

MATCH3:魚群 vs Saishunkan Sol 熊本