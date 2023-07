ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation VR2(PS VR2)用ソフトウェア『Firewall Ultra』を2023年8月25日に発売する。また、2023年7月19日よりPlayStation Store(PS Store)にてダウンロード版の予約購入受付を開始した。

通常版の価格は4,480円。ゲーム本編のほか、コントラクター4人(メイコ、スキップ、ファン、ノード)の早期アンロック、コントラクター4人のスキン、武器迷彩4種、オペレーションパス(今後配信されるオペレーション1件へのアクセス権。配信日未定)が同梱するデジタルデラックス版の価格は6,480円。

『Firewall Ultra』は、PS VR2向けに開発された「Firewall」シリーズ最新作。影に包まれた裏の世界で、傭兵部隊の一員となって危険と隣り合わせのマルチプレイヤー・タクティカルアクションに参戦する。

コントラクターの精鋭部隊を結成し、名声を手に入れて装備や武器庫を拡大し、4対4のPvPや、進化したPvEマッチで最大4人のチームでの協力プレイが可能。PS VR2に搭載されている内臓マイクを使って直接会話したり、PS VR2 Senseコントローラーのフィンガータッチ機能を使った直感的なジェスチャーを使ったりして、メンバーとのコミュニケーションをはかりながら、任務達成を目指す。

PS VR2版ならではの機能として、視線トラッキングを活用し、PS VR2ヘッドセットの内蔵カメラを通じて、武器を切り替え、狙いを定め、周囲のオブジェクトにインタラクトが可能だ。PS VR2の4K HDRディスプレイとフォービエイテッドレンダリングにより、次世代の視覚体験を実現する。また、目を閉じることでフラッシュバンの閃光を避けることもできるという。

ハプティックフィードバックにより、射撃時の反動、武器フレームの揺れ、プレイヤー間のやりとり、重要地点や空間を移動する感覚もリアル。アダプティブトリガーでは、ゲーム内に登場する様々な銃器のトリガーの抵抗を再現する。さらに、ヘッドセットからのフィードバックとして、ゲームプレイ中に銃弾が頭をかすめたときなど、ヘッドセットが振動。高い没入感を味わえる。

©Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by First Contact Entertainment Inc. Firewall and Firewall Ultra are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment, LLC.