KDDI／沖縄セルラーは7月19日、オンライン専用プラン「povo2.0」の対応端末として、ASUS「ROG Phone 7」「ROG Phone 7 Ultimate」を追加した。両機種ともSIMカードでの対応となる。

  • ROG Phone 7

    ROG Phone 7

  • ROG Phone 7 Ultimate

    ROG Phone 7 Ultimate

「ROG Phone 7」「ROG Phone 7 Ultimate」は4月13日にグローバル発表されたASUSのゲーミングスマートフォン最新モデル。両機種の違いは主に背面のサブディスプレイ「ROG Vision」と冷却用の開口部「AeroActive Portal」の有無で、基本仕様は共通。なお、KDDI／沖縄セルラーでは7月21日よりau公式アクセサリー「au ＋1 collection」で「ROG Phone 7」の販売を開始する。価格は149,800円。

「ROG Phone 7」「ROG Phone 7 Ultimate」の主な仕様は下記のとおり。

  • OS：Android 13＋ROG UI
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • 内蔵メモリ：16GB LPDDR5X
  • ストレージ：512GB UFS4.0
  • ディスプレイ：6.78インチ AMOLEDディスプレイ（2,448×1,080ドット、最大輝度1,500nit、10点マルチタッチ、リフレッシュレート165Hz）
  • アウトカメラ：50メガピクセル（メイン）＋13メガピクセル（超広角）＋5メガピクセル（マクロ）
  • インカメラ：32メガピクセル
  • Wi-Fi：IEEE802.11 be／ax／ac／a／b／g／n
  • Bluetooth：バージョン5.3
  • バッテリ容量：6,000mAh
  • 防水／防塵：IP54
  • 生体認証：画面内指紋認証／顔認証
  • インタフェース：USB Type-C（側面／底面）、3.5mmオーディオジャック
  • サイズ／重さ：H177×W77×D10.4mm、239g