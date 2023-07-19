KDDI／沖縄セルラーは7月19日、オンライン専用プラン「povo2.0」の対応端末として、ASUS「ROG Phone 7」「ROG Phone 7 Ultimate」を追加した。両機種ともSIMカードでの対応となる。
「ROG Phone 7」「ROG Phone 7 Ultimate」は4月13日にグローバル発表されたASUSのゲーミングスマートフォン最新モデル。両機種の違いは主に背面のサブディスプレイ「ROG Vision」と冷却用の開口部「AeroActive Portal」の有無で、基本仕様は共通。なお、KDDI／沖縄セルラーでは7月21日よりau公式アクセサリー「au ＋1 collection」で「ROG Phone 7」の販売を開始する。価格は149,800円。
「ROG Phone 7」「ROG Phone 7 Ultimate」の主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 13＋ROG UI
- CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 内蔵メモリ：16GB LPDDR5X
- ストレージ：512GB UFS4.0
- ディスプレイ：6.78インチ AMOLEDディスプレイ（2,448×1,080ドット、最大輝度1,500nit、10点マルチタッチ、リフレッシュレート165Hz）
- アウトカメラ：50メガピクセル（メイン）＋13メガピクセル（超広角）＋5メガピクセル（マクロ）
- インカメラ：32メガピクセル
- Wi-Fi：IEEE802.11 be／ax／ac／a／b／g／n
- Bluetooth：バージョン5.3
- バッテリ容量：6,000mAh
- 防水／防塵：IP54
- 生体認証：画面内指紋認証／顔認証
- インタフェース：USB Type-C（側面／底面）、3.5mmオーディオジャック
- サイズ／重さ：H177×W77×D10.4mm、239g