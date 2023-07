やっぱりワンパン決着？ 「ワンパンマン」のスマホ/PC向け新作ゲーム「One Punch Man: World」発表

Perfect WorldとCrunchyroll Gamesは7月18日、人気漫画「ワンパンマン」を題材とする新作ゲーム「One Punch Man: World」を発表した。スマホ(iOS/Android)/PC向けに開発されており、近日中のリリースを予定している。

ONE PUNCH! 👊💥



Save Z-City alongside Saitama, Genos, and more in the newest multiplayer action game One Punch Man: World, coming soon to PC, iOS, and Android!



