カプコンは、オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』を7月14日に発売した。プレイ人数は1人~10人。プラットフォームはXbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、Steam。価格は7,990円。プレイにはCAPCOM ID、インターネットに接続できる環境が必要だ。

『エグゾプライマル』は歴史上最凶の「恐竜大軍勢」を人類最強の「エグゾスーツ」で打破するチーム対戦型マッシヴアクションゲーム。「ロール」という役割に特化した最新鋭パワードスーツ「エグゾスーツ」を纏い、圧倒的な量で押し寄せる「恐竜災害」に立ち向かう。

メインモード「ディノサバイバル」は、5人のプレイヤーが1つのチームとなりチーム同士で競い合う5人vs5人の「対戦型PvE」。どちらのチームが先に新世代AI「リヴァイアサン」から提示される全てのミッションをクリアするかを競う。時には対戦チームを直接攻撃して倒したり、時には共闘したりしながら、いち早くミッション達成を目指す。プレイヤーのゲーム進行状況に応じてミッションが変化するので、同じフィールド、同じミッションでも異なる体験が待っている。

「ディノサバイバル」をプレイすると、ストーリーにあたる「バトルログ」が進行して物語を楽しめる。「ロストデータ」と呼ばれる情報を入手するとデータベースの「分析マップ」が更新され、様々な謎が解明されていく。

シーズン1では、7月28日に高難度ミッションのクリアと高ランクを目指すモード「サベージガントレット」を開催予定。8月16日には、無料タイトルアップデート第1弾を配信予定だ。デフォルトスーツとは異なる武器を装備した「バリアントαシリーズ」のエグゾスーツ10種が追加される。そのほか、『ストリートファイター6』のセーブデータがある機種でプレイすると、『エグゾプライマル』にて装着できる「デカール」が手に入る。

『エグゾプライマル』発売を記念して、ゲーミングマンションに1年間家賃0円で住める権利が抽選で1名に当たるキャンペーンを開催。期間は2023年7月14日から2023年8月31日13時まで。応募方法などの詳細は特設サイトを参照。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.