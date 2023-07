Steamで大量のゲーム削除が発生、低品質ゲームや不審な開発者に対策か？ - ネット「クソゲー界に激震走る」

PCソフトのゲーム配信プラットフォーム・Steamにおいて、7月7日に大量の開発者アカウントが削除された。公の理由は不明ながら、これは低品質ゲームと、不審な開発者を一掃するための措置だとみられている。ネット上では「妥当な対応」と評価が挙がる一方、「おもしろクソゲー界に激震走る」と残念がる声も出ている。

本件は、ゲーム開発者向けのメールマガジンを発行するGameDiscoverCoでデータ・戦略コーディネーターを担当するAlejandro氏らが報告し、話題をひろげている。

今回の大量削除はランダムなものではなく、アセットフリップ(他のゲームからコードやアセットを流用したゲーム)や、ブートレグ(他のゲームを無許可で複製したゲーム)と呼ばれる低品質のゲームを制作する開発者が対象となっていると見られる。削除された開発者アカウントについて、具体的な削除理由は不明だが、開発者アカウントの販売していたゲームには「低品質なのに高価格」といった共通点がみられたとのこと。わかっている範囲で、約40の疑わしい開発者アカウントがBANされ、今後もさらなる措置が予想されるという。

It's been a long time since the last Steam Ban wave.



A great number of suspicious dev accounts have been banned from the platform alongside their games, most seemed to be asset-flips and bootlegs. pic.twitter.com/q7D6C3qRdT