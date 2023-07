オランダ政府がゲーム内「ガチャ」全面禁止を計画 - ネット「日本も早く」「ガチャは悪い文化」

オランダ政府は、ゲーム内の「ルートボックス」、いわゆる「ガチャ」を全面的に禁止する方針を明らかにしたという。これは、ゲーム内のリアルマネー購入に関する規制を改善する一環として行われるそうだ。ネットでは「日本も早く導入して」「ギャンブルみたいなもん」などと話題となっている。

ルートボックスは、リアルマネーで購入し、ランダムにアイテムを入手できる仕組みで、日本のソーシャルゲームでいうところのガチャと同様のものだ。

ビデオゲーム関連法研究者のレオン・シャオ氏は、オランダ中央政府アムステルダム国立庁の記事で、「ルートボックス」の禁止について言及しているのを発見。オランダ政府に確認を取り、「ゲーム内購入の規制を改善する計画があります。目標の1つは、ゲーム内の戦利品ボックスを禁止することです」との回答を得たことを、自身のTwitterにて報告した。ただし、記事掲載時点では、いつから禁止されるのかなどの詳細など不明な部分も多い。

Official confirmation from the Dutch Government that a ban on loot boxes is being sought. 🚫🇳🇱



Screenshot of email response below.



“… there are plans for the Dutch government to improve the regulations for in game purchases. One of the goals is to ban loot boxes in games.” https://t.co/612pzsOGnG pic.twitter.com/fJFDMQWV8l