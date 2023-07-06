ユニットコムは7月6日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」とiiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞」から、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptopを採用する15.6型ノートPCを発売した。構成を選択して注文できるBTOに対応しており、標準構成仕様での価格は267,800円から。

iiyama PC、第13世代Core HX・GeeForce RTX 4070 Laptop搭載の15.6型ノートPC

デスクトップ向けをモバイル向けに転用した第13世代Intel Core HXプロセッサを搭載し、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptopを組み合わせるノートPC製品。本体は最大140W動作をサポートする高い冷却性能を備えており、ノートPCとしては強力な性能を実現。ディスプレイにはWQHD解像度で最大240Hz駆動をサポートする。

LEVEL-15WR173-i7-TLX [Windows 11 Home]

LEVEL-15WR173-i7-TLX [Windows 11 Home]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core i7-13700HX

メモリ：DDR5-4800 S.O.DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 4070 Laptop 8GB GDDR6

ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / WQHD(2560×1440ドット)

価格：267,800円

SENSE-15WR173-i7-TL3XD [Windows 11 Home]

SENSE-15WR173-i7-TL3XD [Windows 11 Home]