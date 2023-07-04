アンカー・ジャパンは、Amazon.co.jpが実施する大規模セール「プライムデー」と先行セールで、ポータブル電源の最新製品やUSB急速充電器など、200製品以上を最大41％割引で販売する。期間は、先行セールが2023年7月9日0時から10日23時59分まで、プライムデーが7月11日0時から12日23時59分まで。
プライムデーは、Amazonの有料メンバー「プライム会員」向けに毎年1回行われる大規模なセール。アンカー・ジャパンは、ポータブル電源を含むチャージング関連製品やオーディオ製品、家電製品など200製品以上を出品し、最大41％割引で販売する。
セールの目玉製品は、初のセール対象となる完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」（20％オフの11,990円）や、モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3 Laser」（33％オフの79,900円）など。また、発売以来の最安値で販売されるポータブル電源「「Anker 757 Portable Power Station（PowerHouse 1229Wh）」（41％オフの99,900円）も注目だ。
主な対象製品（一部抜粋）とセール価格は以下の通り。
- 「Anker 757 Portable Power Station （PowerHouse 1229Wh）」 99,900円（41％オフ）
- 「Anker EverFrost Powered Cooler 30」 64,990円（35％オフ）
- 「Anker PowerCore Essential 20000」 3,990円（20％オフ）
- 「Anker Nano II 65W」 3,590 円（20％オフ）
- 「Anker 675 USB-C ドッキングステーション（12-in-1, Monitor Stand, Wireless）」 24,740 円（25％オフ）
- 「Anker 737 MagGo Charger（3-in-1 Station）」 15,990円（20％オフ）
- 「Anker 615 USB Power Strip(GaNPrime 65W)」 5,290円（24％オフ）
- 「Soundcore Liberty 4」 11,990円（20％オフ）
- 「Anker SoundCore 2」 3,990円（33％オフ）
- 「Soundcore Space Q45」 11,990円（20％オフ）
- 「Nebula Capsule 3 Laser」 79,900円（33％オフ）
- 「Eufy Security SmartTrack Card」 2,993 円（25％オフ）
- 「AnkerMake M5」 69,990円（30％オフ）
- 「Eufy Smart Scale P2 Pro」 4,790円（31％オフ）
- 「Eufy Clean X9 Prowith Auto-Clean Station」 87,920円（20％オフ）