2023年6月21日23時から放送された「Nintendo Direct 2023.6.21」にて、『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』が2023年10月6日に発売されることが明らかになった。パッケージ版の価格は6,578円、ダウンロード版の価格は6,500円。

登場するのは、コーヒーが大好きで、偉そうな態度や言動なのにどこか憎めない、顔つきやしぐさはまるでおっさんの自称「名探偵」の“しゃべるおっさんピカチュウ”。青年・ティムは、この名探偵ピカチュウとコンビを組み、人間とポケモンが共生する街「ライムシティ」で起こるさまざまな事件の謎を、ポケモンたちの力を借りながら解き明かしていく。

【公式】『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』自分で言うのもなんだが……名探偵だ!篇

©2023 Pokémon.

©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by Creatures Inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・名探偵ピカチュウは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。

※ゲーム画面は開発中のものです。