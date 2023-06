スパイク・チュンソフトは、2023年6月30日発売予定のNintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』の最新トレーラーを公開した。

トレーラーでは、主人公「ユーマ=ココヘッド」と、彼にとり憑く「死に神ちゃん」が、事件の調査や超探偵のサポート、謎迷宮といったゲームの流れを紹介する。

Nintendo Switch『超探偵事件簿 レインコード』ゲーム紹介トレーラー

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.