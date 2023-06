英Nothing Technologyは6月13日、新型スマートフォン「Nothing Phone (2)」の発表日時を予告した。現地時間で7月11日16時、日本時間では7月12日0時からオンライン発表会が行われる。

同社は昨年、透明な背面パネルやLEDイルミネーションなど個性的なデザインを特徴とするスマートフォン「Nothing Phone (1)」を発表し、日本を含む世界各国で発売した。後継モデルのNothing Phone (2)は2023年夏に発売予定とされている。

5月には背面デザインの一部を先行公開しており、Snapdragon 8+ Gen 1を搭載することも予告済み。ミドルハイレンジ向けSoCのSnapdragon 778G+を搭載していた先代と比べると、スペックアップに伴って価格が上がることも予想される。

ティザー画像は暗い空間で端末の背面LEDを光らせたもので、一見Nothing Phone (1)にも見えるが切れ目の違いから新型であることがわかる。引き続き日本での発売にも期待したいところだ。

Come to the bright side.



Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST.



Join us for the official launch on https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx