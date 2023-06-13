オプテージは6月13日、同社の携帯電話サービス「mineo」において、「OPPO Reno9 A」の販売を6月22日に開始すると発表した。
「OPPO Reno9 A」は、OPPOから同日に発表されたばかりの日本向け5Gスマートフォン。ミドルレンジの性能に、おサイフケータイや防水・防塵、マイナンバーカード機能などを備えている。背面は前モデルで好評だった「OPPO Glow」とガラス素材を組み合わせ、質感を向上させている。
mineoでの販売価格は40,656円。24回の分割払い（月額1,694円×24カ月）、36回の分割払い（初回1,386円＋月額1,122円×35カ月）も利用できる。対応プランはauプラン／ドコモプラン／ソフトバンクプランのすべてで、カラーはムーンホワイトとナイトブラックの2色。主な仕様は下記のとおり。
- カラー：ムーンホワイト／ナイトブラック
- OS：Android 13
- CPU：Qualcomm Snapdragon 695 5G
- 内蔵メモリ：8GB
- ストレージ：128GB
- ディスプレイ：約6.4インチ フルHD＋（2,400×1,080ドット）
- SIM：nanoSIM＋nanoSIMまたはnanoSIM＋eSIM
- アウトカメラ：約4,800万画素（広角）＋約800万画素（超広角）＋約200万画素（マクロ）
- インカメラ：約1,600万画素
- インタフェース：USB Type-C
- サイズ／重さ：約W74×H160×D7.8mm、約183g