スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け乱戦コマンドバトルRPG『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』を2023年6月13日にサービス開始する。基本プレイ無料でアイテム課金型。
『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』は大勢の冒険者とモンスターが入り乱れる「勇者武闘大会」を制し、真の勇者を目指す「乱戦コマンドバトルRPG」。プレイヤーは3人1組のパーティを操作し、モンスターやほかのパーティとのバトルに加えて、さらなるプレイヤーの乱入により三つ巴の大乱戦が繰り広げられる。
また、公式Twitterでは『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』オリジナルグッズがもらえる「事前登録開始記念キャンペーン第2弾」を開始した。アカウントのフォローと対象キャンペーンツイートのリツイートで、抽選で合計50名に『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』オリジナルグッズ「DQチャンプ立ち回りTシャツ＋DQチャンプオリジナルワイヤレスイヤホンセット」をプレゼントする。
なお、リツイートすると、DQチャンプの特徴である「大会モード」でのあなたの立ち回りがわかる動画がリプライで返ってくるという。
／#DQチャンプ 模擬大会開催🏆～1日目～— ドラゴンクエスト チャンピオンズ公式 (@DQChamp) June 9, 2023
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RTするとリプライであなたの大会での立ち回りが返ってくる👍
4日間開催❗️抽選で合計50名様に「立ち回りTシャツ＋ワイヤレスイヤホンセット」が当たる🎁
▼応募方法
①注意事項を確認
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③このツイートをRT
▼期間
6/12 23:59まで pic.twitter.com/YK824ir13L
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