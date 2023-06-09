Razerは、「Razer Blade 15」と「Razer Katana Chroma」の合計4製品を2023年6月16日に発売する。
「Razer Blade 15」は、CPUに「第13世代Intel Core i7 -13800H」、GPUに「NVIDIA GeForce RTX 4060／4070」を搭載した15.6インチのゲーミングノートPC。グラフィックスの異なる2モデルで展開する。RTX 4060搭載モデルが409,800円、RTX 4070搭載モデルが459,800円。
ディスプレイ解像度は2,560×1,440ドットのQHD、リフレッシュレートは240Hzに対応。16GB DDR5 5200MHz デュアルチャンネルメモリ、1TB PCIe Gen4 M.2 (2 NVMe 片面ドライブ)を搭載する。本体サイズは355×235×16.99mm、重さは2.01kg。
また、80PLUS PLATINUM認証の変換効率を誇るRazer Chroma RGBに対応した電源ユニット「Razer Katana Chroma」も同日に発売。最大出力850Wの「RC21-01840200-R3J1」（53,880円）と1200Wの「RC21-01840400-R3J1」（59,880円）を展開する。