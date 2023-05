PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「スペシャルセール」が開催中だ。期間は2023年6月7日まで。

「スペシャルセール」では、『Tales of ARISE:Deluxe Costume Edition PS4 & PS5』を50%オフの6,325円(PlayStation Plus加入でさらに5%オフ)で、『The Last of Us Part II デジタルデラックス版』を40%オフの3,234円で、『グランド・セフト・オートV (PS4 & PS5)』を67%オフの2,541円で、『モンスターハンター:ワールド』を25%オフの1,492円で販売するなど、ゲーム本編や追加コンテンツを最大80%オフで展開する。