スパイク・チュンソフトは、「ダンガンロンパ」制作陣が手掛けるダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード プラス』を2024年7月18日に発売する。プラットフォームは、PlayStation 5(PS5)、Xbox Series X|S、Steam。

『超探偵事件簿 レインコード プラス』は、記憶喪失の探偵見習い「ユーマ=ココヘッド」と、ある契約に基づきユーマにとり憑く「死に神ち ゃん」の2人が、雨が降り続く奇妙な街「カナイ区」で未解決事件の解決を目指すダークファンタジー推理アクション。2023年6月にNintendo Switch版が発売された。

今回は、3つのプラットフォームにて発売されるほか、機能強化や追加要素をプラス。ギャラリーモード追加、4K解像度対応、ロード時間短縮に加え、5つのサブストーリーを収録する。

PS5/steam/Xbox Series X|S『超探偵事件簿 レインコード プラス』アナウンストレーラー

