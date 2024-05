MSYは、オフィシャルライセンスプロダクトGRAPHT「ASOBIシリーズ」より、『どこでもいっしょ』『サルゲッチュ』『PlayStation』の新作オフィシャルライセンスコレクションをリリースする。

2024年5月14日から5月20日までJR池袋駅 南改札外イベントスペースで開催する「PlayStation Official Licensed POP UP STORE」や、GRAPHT OFFICIAL STOREなどで5月14日から販売する。「POP UP STORE」は、JR池袋駅 南改札外イベントスペースに続き、2024年6月11日から6月17日まで、JR大宮駅でも開催予定だ。

ラインアップは、「どこでもいっしょ 刺繍ステッカー(1,320円)」「どこでもいっしょ マウスパッド(1,650円)」「どこでもいっしょ マグカップ(1,980円)」「サルゲッチュ 刺繍ステッカー(1,320円)」「サルゲッチュ 刺繍ワッペンハンドタオル(1,430円)」「サルゲッチュ マグカップ(1,980円)」など。

写真左から「シェイプス 3D刺繍キャップ / PlayStation」(各4,950円)、「オーシャングラス 315ml / PlayStation」(1,650円)、「サーモタンブラー 380ml / PlayStation」(2,970円)、「筆文字フロントビッグプリント Tシャツ / PlayStation」(4,400円)

また、「POP UP STORE」でPlayStation関連商品を10,000円(税込)以上購入すると、コントローラーをモチーフにしたライトをランダムでどちらか1点プレゼント。景品がなくなり次第終了する。