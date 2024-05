ドリコムは、同社が商標権を保有するIP「Wizardry」に関して、シリーズの第1作目「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord(邦題:ウィザードリィ 狂王の試練場)」のフル3Dリマスター版を、5月23日に正式リリースすると発表した。対応プラットフォームはNintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)。日本語を含む6カ国語に対応する。ネットでは「待ってた」「楽しみだなぁ」などと注目が集まっている。

「ウィザードリィ 狂王の試練場」は、1981年にApple II向けに発売された史上初のパーティ型3DダンジョンRPG。プレイヤーはパーティを編成し、コマンド式戦闘を繰り広げ、迷宮を探索することになる。RPGというジャンルのスタンダードを確立した作品として知られ、現在の家庭用・パソコン用RPGに大きな影響を与えたとされている。

#Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord is coming to PlayStation, Xbox, Switch & PC on May 23! One of the most challenging & influential RPGs of all time returns with 3D visuals and modern upgrades. More info here: https://t.co/gRqghOKqIg pic.twitter.com/60mj2yoEL3