PLAYISMオフィシャルストアにて、『薔薇と椿 ~お豪華絢爛版~』専用オリジナルグッズである「おビンタおグリップ」の予約受付がスタートした。価格は2,200円。2024年6月下旬から順次発送予定だ。

Nintendo Switch向けソフト『薔薇と椿 ~お豪華絢爛版~』

おサンプル画像

『薔薇と椿 ~お豪華絢爛版~』は、Nintendo Switch向けのおビンタバトルゲーム。由緒正しき「椿小路家」で勃発する跡継ぎ争いに勝利すべく、女達の華麗な戦い“おビンタバトル”が繰り広げられる。

ネオンブルーの Joy-Conには「薔薇と」「淑女専用」、ネオンレッドの Joy-Conに「椿」「華族専用」というプリントをあしらった、淑女、華族がおビンタするにふさわしい『薔薇と椿』オリジナルのボクシンググリップですわ。なお、Joy-Conは付属しない。

© 2023 NIGORO All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.