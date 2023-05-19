デル、第13世代Core HとRTX 3000 Ada搭載ワークステーション「Precision 5480/5680」

デル・テクノロジーズは5月19日、ワークステーションPCの新製品として「Dell Precision 5480／5680ワークステーション」を発売した。構成を選択して注文できるCTOに対応しており、価格は847,798円から。
今回発売されたのは14型モデルの「Dell Precision 5480ワークステーション」と、16型モデルの「Dell Precision 5680ワークステーション」。いずれも16:10アスペクト比で極限までベゼルを狭くした「InfinityEdgeディスプレイ」を搭載している点が特徴で、16型モデルではシャーシも刷新。第13世代Core Hの搭載に対応し、高負荷なワークロードもサポートするという。64GBメモリやRTX 3000 Ada / RTX 5000 Ada搭載オプションは後日選択できるようになる。最大構成は下記の通り。
Dell Precision 5480ワークステーション
- OS：Windows 11 Home、Windows 11 Pro、Windows 10 Pro またはLinux Ubuntu
- プロセッサ：第13世代Intel Core i9-13900H
- メモリ：64GB 6000MHz LPDDR5 (後日販売予定)
- ストレージ：4TB M.2 PCIe NVMe Gen4
- グラフィックス：NVIDIA RTX 3000 Ada Generation
- ディスプレイ：14インチ, QHD+ (2560 x 1600) 60Hz, タッチ対応, 100% sRGB, 500 nits
- 価格：847,799円～
Dell Precision 5680ワークステーション
- OS：Windows 11 Home、Windows 11 Pro、Windows 10 Pro またはLinux Ubuntu
- プロセッサ：第13世代Intel Core i9-13900H
- メモリ：64GB 6000MHz LPDDR5
- ストレージ：8TB (4TB+4TB) M.2 PCIe NVMe Gen4
- グラフィックス：NVIDIA RTX 5000 Ada Generation
- ディスプレイ：16インチ, UHD+ (3840 x 1200) 60Hz, タッチ対応, 100% sRGB, DCI-P3 99% , 400 nits
- 価格：854,282円～