YouTube「広告ブロッカーをブロックする」テストを実施中 - ネット「広告の質を上げてくれ」「とうとうか」

YouTubeは現在、一部のユーザーを対象として、広告ブロッカーをブロックする機能をテストしているそうだ。このテストがネットでは「広告の質を上げてくれ」「とうとうか」などと話題となっている。

これは、海外のネット掲示板・Redditのユーザーによって発見されたもので、ユーザーが広告ブロッカーをオンにしていると、それを無効するよう求めるポップアップが表示されるようになっているというもの。

ポップアップには、「広告ブロッカーを使用している可能性があるようです。広告のおかげで、YouTubeは世界中の数十億人のユーザーに無料で提供できています(It looks like you may be using an ad blocker. Ads allow YouTube to stay free for billions of users worldwide.)」とメッセージが表示される。さらに、ユーザーに広告ブロッカーをオフにするか、あるいは広告のない有料プランのYouTube Premiumへの加入を促す内容も記載されている。

なお、YouTubeの広報担当者は、このテストを世界規模で実施中だと認めているそうだ。

ネット上では「広告の質を上げてくれたら広告飛ばさないんだけどね」「それはいいけどとりあえずスキップ不可の広告は無くしてくれ」「Braveの場合がどうなるか気になる」「そのうち対策されるとは思ってたけどとうとうか」などの声が寄せられた。