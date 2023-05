PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2023年5月16日からの提供を予定する。

『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』(PS5)

『天穂(てんすい)のサクナヒメ』(PS4)

『HUMANITY』(PS5/PS4)

『牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 SPECIAL』(PS4)

『牧場物語 再会のミネラルタウン』(PS4)

『ルーンファクトリー4スペシャル』(PS4)

『ウォッチドッグス レギオン』(PS5/PS4)

『サイコブレイク2』(PS4)

『Bus Simulator 21: Next Stop』(PS5/PS4)

『シャドウ オブ ザ トゥームレイダー』(PS4)

『ライズ オブ ザ トゥームレイダー』(PS4)

『トゥームレイダー ディフィニティブエディション』(PS4)

『Dishonored 2』(PS4)

『Dishonored: Death of the Outsider』(PS4)

『Thymesia』(PS5)

『Wolfenstein: Youngblood』(PS4)

『コナン アウトキャスト』(PS4)

『Rain World』(PS4)

『Soundfall』(PS5/PS4)



『HUMANITY』

『牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 SPECIAL』

「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『ブレイドダンサー ~千年の約束~』(PSP)

『パースートフォース ~大追跡~』(PSP)



©2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.

©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. and Marvelous, Inc.

HUMANITY® / © 2019-2023 Enhance Experience Inc. © tha ltd. All Rights Reserved.

©2022 Marvelous Inc.

©2006 Sony Interactive Entertainment Inc. ブレイドダンサー and 千年の約束 are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©2005 Sony Interactive Entertainment Europe. パースートフォース 大追跡 is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.