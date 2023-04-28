「GeForce NOW」に『バイオハザード』シリーズ登場！ RE2 / RE3 / RE7、グロ版も

NVIDIAは4月27日（現地時間）、毎週木曜日にプレイ可能タイトルを追加していく恒例の「GFN Thursday」における追加タイトルとして、カプコンの『バイオハザード』シリーズを投入した。
カプコンのGeForce NOW対応タイトルとしては『モンスターハンター』シリーズが投入されており、シリーズごとの投入としてこれに続くものとなる。『バイオハザード』シリーズのうち、今回GeForce NOWで遊べるようになるのは『BIOHAZARD RE:2』『BIOHAZARD RE:2 Z Version』『BIOHAZARD RE:3』『BIOHAZARD RE:3 Z Version』『BIOHAZARD RESISTANCE』『BIOHAZARD 7 resident evil』『BIOHAZARD 7 resident evil グロテスクVer.』。いずれもプラットフォームはSteamで、その他の追加タイトルは下記の通り。
- Shadows of Doubt
- Afterimage
- Roots of Pacha
- Bramble: The Mountain King
- The Swordsmen X: Survival
- Poker Club
Best zombie fighting weapon. Go.— 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) April 26, 2023