NVIDIAは4月27日（現地時間）、毎週木曜日にプレイ可能タイトルを追加していく恒例の「GFN Thursday」における追加タイトルとして、カプコンの『バイオハザード』シリーズを投入した。

「GeForce NOW」に『バイオハザード』シリーズ登場！ RE2 / RE3 / RE7、グロ版も

カプコンのGeForce NOW対応タイトルとしては『モンスターハンター』シリーズが投入されており、シリーズごとの投入としてこれに続くものとなる。『バイオハザード』シリーズのうち、今回GeForce NOWで遊べるようになるのは『BIOHAZARD RE:2』『BIOHAZARD RE:2 Z Version』『BIOHAZARD RE:3』『BIOHAZARD RE:3 Z Version』『BIOHAZARD RESISTANCE』『BIOHAZARD 7 resident evil』『BIOHAZARD 7 resident evil グロテスクVer.』。いずれもプラットフォームはSteamで、その他の追加タイトルは下記の通り。

Shadows of Doubt

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Roots of Pacha

Bramble: The Mountain King

The Swordsmen X: Survival

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