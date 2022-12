バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアは、新作アクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)』を2023年に発売することを発表した。対応プラットフォームは、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One(SMART DELIVERY対応)、STEAM。

同作は、メカアクションゲーム「ARMORED CORE(アーマード・コア)」シリーズの最新作。パーツを自由に組み替えて「アセンブル」した自分だけの機体を操り、立体的で緩急のあるステージを三次元立体機動で自由に駆け巡ることができるほか、難局に挑み、射撃と近接戦闘を駆使したダイナミックな動きで敵を圧倒するなど、メカだからこそ実現できる多彩なアクションを楽しめる。

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アナウンスメントトレーラー【The Game Awards 2022】

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2022 FromSoftware, Inc. All rights reserved.