サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」は、ゲーミングフェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にOFFICIAL TITLE PARTNERとして協賛、出展する。

今回の出展を記念し、出展記念モデル3機種を2023年4月27日から5月15日23時59分までの期間限定で発売する。また、イベント会場での展示品の詳細も公開。会場ではGALLERIA全品で使えるクーポンを配布する。割引額は5,000円。有効期限は2023年8月31日23時59分まで。

出展を記念し発売するモデルは3モデル。主な仕様は以下の通り。

【出展記念モデル】

GALLERIA XA7C-R47 DreamHack Japan 2023出展記念モデル：279,880円

（Intel Core i7-13700F / GeForce RTX 4070 / 32GB / 1TB NVMe SSD）

GALLERIA XA7C-R36T DreamHack Japan 2023出展記念モデル：224,880円

（Intel Core i7-13700F / GeForce RTX 3060 Ti / 32GB / 1TB NVMe SSD）

GALLERIA RM5C-R36 DreamHack Japan 2023出展記念モデル：179,880円

（Intel Core i5-13400F / GeForce RTX 3060 / 32GB / 500GB NVMe SSD）