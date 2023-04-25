サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」は「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にOFFICIAL TITLE PARTNERとして協賛、出展する。ブースのテーマ、キービジュアルを公開した。
「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」は、2023年5月13日、14日に千葉県幕張メッセにて開催されるゲーミングフェス。GALLERIAは、“もっとPCゲームが好きになる”をテーマにしたブース『GALLERIA BASE DreamHack Japan 2023』を出展する。
ブースでは、ストリーマーとのコラボレーションモデルの展示や、実際にPCゲームを通じて、ゲーミングPC『GALLERIA』を体験できるタッチ&トライコーナーを設置。来場者限定で割引クーポンの配布も行うという。また、ブースには多くのゲストが来場し、イベントを実施する予定だ。
さらに、協賛を記念してTwitterキャンペーンも開始した。ガレリア公式TwitterアカウントとDreamHack JapanのTwitterアカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートすると、抽選で10名に「Live Area」のS指定席2日間付き入場チケットが当たる。
＼DreamHack Japan 2023開催記念 ／— ガレリア公式🖥️ (@GALLERIA_GM) April 24, 2023
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豪華アーティストやストリーマーが多数出演するステージライブ、ゲームイベントが盛り沢山✨
5月13日(土)、14日(日)の2日間分S指定席チケットが
抽選で当たる🎁
⚠️5/7(日)23:59まで⚠
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