Hameeは4月26日、モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」のスマホケース「iFace Reflection強化ガラスクリアケース（パープル）」の対応機種を11種類追加。同カラーの「iFace Reflection Silicone Ring リングストラップ」も発売する。
4月27日からオンラインで予約開始、発売は5月中旬。価格は、iFace Reflection強化ガラスクリアケースが3,520円、iFace Reflection Silicone Ring リングストラップが880円。
2022年、iPhone14シリーズ対応iFace Reflection強化ガラスクリアケースの新色としてパープルが登場。SNSを中心にユーザーから機種展開のリクエストが多数寄せられたことを受け、11機種を追加した。今回対応ケースが発売されるのは以下のラインナップ。
- iPhone13
- iPhone13mini
- iPhone13Pro
- iPhone12
- iPhone12Pro
- iPhone11
- iPhone11Pro
- iPhone8
- iPhone7
- iPhoneSE（第2世代）
- iPhoneSE（第3世代）
また、ケースと同じパープルカラーのリングストラップも同時発売。わずか約2gと軽量設計で、スマホケースとおそろいカラーを楽しめる。