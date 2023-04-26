Hameeは4月26日、モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」のスマホケース「iFace Reflection強化ガラスクリアケース（パープル）」の対応機種を11種類追加。同カラーの「iFace Reflection Silicone Ring リングストラップ」も発売する。

4月27日からオンラインで予約開始、発売は5月中旬。価格は、iFace Reflection強化ガラスクリアケースが3,520円、iFace Reflection Silicone Ring リングストラップが880円。

  • ジェンダーレスカラーとしてZ世代を中心に人気の高いトレンドカラー・パープルがiPhone11～13、iPhone7／8、iPhoneSE（第2・第3世代）のケースにも登場

2022年、iPhone14シリーズ対応iFace Reflection強化ガラスクリアケースの新色としてパープルが登場。SNSを中心にユーザーから機種展開のリクエストが多数寄せられたことを受け、11機種を追加した。今回対応ケースが発売されるのは以下のラインナップ。

  • iPhone13
  • iPhone13mini
  • iPhone13Pro
  • iPhone12
  • iPhone12Pro
  • iPhone11
  • iPhone11Pro
  • iPhone8
  • iPhone7
  • iPhoneSE（第2世代）
  • iPhoneSE（第3世代）

また、ケースと同じパープルカラーのリングストラップも同時発売。わずか約2gと軽量設計で、スマホケースとおそろいカラーを楽しめる。

  • iFace Reflection Silicone Ring リングストラップ

  • リングストラップの使用例