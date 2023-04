米国議会図書館は現地時間4月12日、人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」の名曲「Super Mario Bros. theme」(地上BGM)を収蔵すると発表した。同図書館に、ゲーム音楽が収蔵されるのは史上初だそう。ネットでは「40年近く経った今でも名曲」「凄い!」などと注目が集まっている。

A video game theme song, probably the most recognizable in history, is also a first for the #NatRecRegistry. The Super Mario Bros. theme by Koji Kondo helped establish the game's legendary status & proved that the Nintendo sound chip was capable of vast musical complexity. pic.twitter.com/RHPaXV1WLs