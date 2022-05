「ゼルダの伝説 時のオカリナ」が米博物館「世界のビデオゲームの殿堂」入り

5月6日、「ゼルダの伝説 時のオカリナ」が、米国のストロング国立演劇博物館の「世界のビデオゲームの殿堂」に入ることとなった。

Congratulations to the 2022 World Video Game Hall of Fame Inductees—Ms. Pac-Man, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dance Dance Revolution, and Sid Meier's Civilization! pic.twitter.com/bYzanU3uSz